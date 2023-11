Starfield: Bethesda wehrt sich gegen Kritik auf Steam: "Das ist nicht langweilig"

Starfield: „Einige der Planeten von Starfield sollen leer sein“





Bethesda is responding to negative Starfield reviews on Steam. Absolutely bizarre if you ask me and despite media attention this hasn't stopped, the last response is from today pic.twitter.com/ay589tg8cc



— JuiceHead (@JuiceHead33) November 28, 2023

Bethesda verteidigt Ladezeiten

Schon vor seinem Release sorgtefür hitzige Diskussionen, aber danach ging es erst so richtig los: Trotz solider Wertungen debattieren Spieler eifrig über die Qualität des Rollenspiels.Entsprechend konnte das Weltraumabenteuer eineansammeln: Mehr als 80.000 sind mittlerweile zusammenkommen, nur 69 Prozent davon positiv. Bethesda hat nun angefangen,und rechtfertigt sich für gewisse Designentscheidungen. Aus der Community erntet der Entwickler dafür allerdings vor allem Spott.Dernimmt sich offenbar schon seit Anfang November die Zeit, auf Steam Nutzerrezensionen zu Starfield zu beantworten und verfasst dafür mitunter recht ausführliche Antworten. Mittlerweile haben die, die sich ab und an allerdings stark wie Rechtfertigungen lesen, jedoch die Weiten von Steam verlassen und sind auf Twitter gelandet, wo sie nun unerwartet viel Aufmerksamkeit bekommen.Nutzer JuiceHead33 teilte drei Screenshots von Bethesda-Antworten, die kritischeren Fans weniger schmecken dürften. Vor allem eine davon, die sich auf den Vorwurf der leeren Planeten bezieht, klingt, als würde man diebei den Spielern suchen: „Es tut uns leid, dass es dir nicht gefällt, auf den Planeten zu landen und viele davon leer findest. Einige der Planeten von Starfield sollen leer sein – aber das ist nicht langweilig.“„‚Als die Astronauten zum Mond flogen, gab es dort nichts. Aber sie waren sicherlich nicht gelangweilt.‘ Die Absicht von Starfields Erkundung ist es, dass Spieler sich klein und überwältigt fühlen. Du kannst weiter erkunden und Welten finden, auf denen nützliche Ressourcen oder versteckte Außenposten warten“, erklärt der Support. Der Vergleich kommt bei Spielern weniger gut an und entfacht dieEine andere Reaktion bezüglich der Ladezeiten: „Auch wenn es beim Schnellreisen Ladebildschirme gibt, denk doch mal an die Menge an Daten für das ausufernde, prozedural generierte Gameplay, das in weniger als drei Sekunden reibungslos geladen wird. Wir glauben, diese Schwäche wird unsere Spieler nicht davon abhalten, sich in der von uns geschaffenen Welt zu verlieren.“wurden das Reisesystem von Planet zu Planet sowie dieebenfalls kritisiert und passen damit zu dem Spieler-Feedback, das Bethesda auf Steam erhält. Dochdes Entwicklers? Findet ihr sie angemessen oder gar löblich? Oder wirken sie auf euch eher wie verzweifelte Rechtfertigungen? Verratet uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.