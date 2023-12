Starfield: Bethesdas Weltraum-Hit verliert an Beliebtheit, Rezensionen auf Steam sinken

Starfield büßt an Beliebtheit auf Steam ein

Jor-El: „Ich habe das Spiel für 100 Euro vorgestellt und 15 Stunden gespielt, weil sie sagten es würde bald besser. Jetzt sehe ich ein, dass es nicht mehr besser wird und kann keine Rückerstattung beantragen“

Ceilium: „Das Spiel an sich ist langweilig und uninspiriert. Es ist steril und sicher, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen und niemandem negativ zu erscheinen. Die Charaktere haben manchmal tolle Momente, aber meistens haben sie die gleiche Meinung zu allem, sie sind alle gleich. Außerdem sehen sie nicht gut aus, sie haben diesen toten Blick […]“

Synthii.babil: „Ich liebe Bethesda Spiele. Ich habe hunderte Stunden in Skyrim oder in Fallout verbracht. Für mich ist Starfield einfach eine Enttäuschung. „

Woschnov: „Eine Story die langweilig und legit repetitiv ist. Ein Engine die für jeden Furz fünf Sekunden laden muss. Eine allgemeine Technik die Quests zerstört, Raumschiffe in zwei Teile im Flug haut und NPCs einfach verschwinden lässt. Dazu mehrere Softlocks in meinen 104 Std. Spielzeit, weil die Questlines und die Scripts sich selber erhangen haben vor Langeweile.“

Weihnachten lief fürnicht sonderlich gut: Kürzlich sind die Rezensionen zuauf Steam abgerutscht, wodurch der Weltraun-Titel jetzt die Gesamtwertung „Größtenteils negativ“ aufweist.Im September 2023 erschien Starfield und hielt seither die Bewertung „Ausgeglichen“ mit etwa gleich vielen zufriedenen und unzufriedenen Spielern. Doch die Rezensionen der letzten 30 Tage zeigen nur nochObwohl Starfield mit einem großenstartete, scheint Bethedas Weltraum-RPG an Beliebtheit verloren zu haben und überzeugt nur noch etwas mehr als ein Drittel seiner Spieler auf Steam. Besonders Fans vonoderzeigen sich enttäuscht vom neusten Game.Die prozedurale Gestaltung in Starfield scheint einigen Spielern den „Zauber“ genommen zu haben, der sie ursprünglich an Bethesdas Titel gefesselt hatte. Sie sagen, Starfield fühle sich eher an wie ein Themepark ausmit statischen Städten, die durch Ladebildschirme verbunden sind. Stattdessen hätten sie sich ein lebhaftes Sandbox-Game gewünscht. Wir fassen ein paar derfür euch zusammen, die in den letzten 30 Tagen verfasst wurden:Bei einem Preis von stolzen, wenn es nicht gerade im Sale ist, halten die meisten Spieler Starfield für deutlich weniger wert. Aktuell ist es auf Steam immerhin um 30 Prozent reduziert – ob euch das für einen Kauf genügt, könnt ihr mithilfeentscheiden.