Starfield: Erstes großes Update des Jahres spontan verschoben

Starfield: Jüngst entdecktes „Problem“ sorgt für Verzögerung des ersten großen Patches

Mit dem Start des neuen Jahres warten Fans vonbereits sehnlichst auf das. Dieses wurde nun aber spontan, während Bethesda den Hintergrund erklärt.Denn obwohl das Sci-Fi-Epos einen durchaus beeindruckenden Raketenstart hinlegte, der sich sogar gemessen an den bisherigen RPGs des Entwicklers sehen lassen konnte,. Große Patches mitsollen dem entgegenwirken, für den ersten von ihnen müssen wir uns aufgrund eines frisch aufgetretenen „Problems“ aber noch etwas länger in Geduld üben.Das mit Spannung erwartete Update für Starfield, welches den Entwicklern zufolgemitbringen soll, hat aufgrund der unerwartet auftretenden Schwierigkeit nun auf den letzten Metern noch einmal einen herben Rückschlag erlitten. Einem Community-Manager des Studios zufolge habe Bethesda „ein Problem entdeckt, das sie beheben wollen“, ehe das große Update von Starfield die sicheren Studiosphären verlässt.hätte der Patch bereits am heutigen Mittwoch, dem 17. Januar, erscheinen sollen, stattdessen gibt es nun erst einmalmehr. Stattdessen gibt Bethesda uns ein allgemeineres Zeitfenster mit auf den Weg und erklärt über Discord, dass man hofft, das mysteriöse Problem bald gelöst zu haben, ehe man es „später in dieser Woche“ und zunächst im Rahmen einesbereitstellen möchte.Geht dabei nichts mehr schief und der Beta-Launch läuft wie geplant, so dürfen wir uns darauf einstellenin den Genuss eines fehlerfreien, großen Updates für Starfield zu kommen. Erwarten sollen uns eine ganze Reihe Fixes, die sich auf die Performance des Spiels konzentrieren, ebenso wie Quality of Life-Verbesserungen, wie es seitens der Entwickler heißt. Darüber hinaus sollen Probleme mit den Außenposten und einige Fehler, die den Spielfortschritt beeinträchtigen, behoben worden sein.Bereits vor einiger Zeit kündigte man außerdem an, das Weltraum-RPG in diesem Jahr mitversorgen zu wollen. Unter anderem wurden uns bereits, gab Bethesda erst zum Ende des vergangenen Jahres ebenfalls eine Antwort.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco