Starfield: Neues Update bringt massive Lichtverbesserungen

Starfield: Neue Lichteffekte sind nicht einfach nur kleinere Verbesserungen

Bethesda hat sein erstes großes Update in diesem Jahr für das Weltraum-RPGauf den Weg gebracht. Neben den im Rahmen eines solchen Patches üblichen Bugfixes stechen vor allem die grafischen Upgrades heraus. So wurde an vielen Stellen im Spiel an den Lichteinstellungen geschraubt.Diese machen: Hier ist die Differenz zwischen Licht und Schatten deutlicher, dort wird durch den Einsatz von farbigen Leuchtstoffröhren eine kupferrote Lichtstimmung erzeugt; auch die Spiegelungen von künstlicher Beleuchtung auf Fußböden sind realistischer.Ganz exakt wird in den Patchnotes angegeben, dass an 73 spezifischen Orten in Starfield die Beleuchtung verbessert wurde. In einem Reddit-Post ist zu sehen, dass diese Optimierungen an manchen Stellen eine ganz neue Stimmung erzeugen; so zum Beispiel anoder im. „Sie lassen es fast wie ein ganz anderes Spiel aussehen“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren.Außerdem wurden Lichteffekte wiebei Sonnenauf- und -untergängen,von der Oberfläche aus und viele weitere größere und kleinere Justierungen eingefügt. Bethesda dankte der Community für das Feedback, das sie bisher erhalten haben und wollen sich Probleme und Kritiken weiterhin zu Herzen nehmen. „Auch in Zukunft werden wir etwa alle sechs Wochen ein Update veröffentlichen“, schreiben die Entwickler außerdem.Ursprünglich sollte das Update mitbereits Mitte des Monats veröffentlicht werden, diesem Termin kam aberzuvor, das zunächst einmal behoben werden musste.