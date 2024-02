Starfield: Leaker nimmt Äußerungen rund um PS5-Port zurück

Leaker nimmt sich selbst Wind aus den Segeln: "Information, dass Starfield auf der PS5 erscheinen soll, ist falsch"





Over the course of the week, I've rechecked the info mentioned below & the information suggesting Starfield was PS5-bound is false.



I will not delete the tweet. I'll own the mistake.



A previous report from January discussing MS bringing games multiplat remains accurate. https://t.co/1kvuzaQCVq



— NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 9, 2024

In den vergangenen Tagen hörte die Gerüchteküche fast schon gar nicht mehr auf zu brodeln: Von einer möglichen Multiplattform-Strategiewar die Rede, in dessen Zuge auch exklusive Blockbuster wieauf Sonysgeholt werden könnten.wurden die Spekulationen teilweise von namhaften Insidern, so zum Beispiel auch von Leaker. Dieser rudert nun allerdings kräftig zurück und gibt einzu den Gerüchten.Nachdem sich Bethesdas Sci-Fi-Opera zuletzt mitkonfrontiert sah, erschein es gar nicht einmal so abwegig, dass. Auch einer der Überraschungs-Hits des vergangenen Jahres,, war für andere Plattformen und damit auch die PlayStation 5 im Gespräch. Hinsichtlich Starfield gesteht Leaker NateTheHate nun aber, einengemacht zu haben:Zunächst gehörte er selbst zur Riege jener, die die Spekulationen um die PS5-Portierung von Starfield ordentlich anheizten, wie auch der ursprüngliche Twitter-Post unterstreicht. Nun habe der Insider seineaber noch einmal gecheckt und erklärt: "Während der letzten Woche habe ich die untenstehenden Infos erneut überprüft und die Information, dass Starfield auf der PS5 erscheinen soll, ist", stellt er klar.Dabei bezog er sich allerdings lediglich auf das Space-RPG. So oder so sollen wir, unabhängig davon, ob an den Gerüchten, dass Starfield sowie das bereits angekündigte-Spiel oder ein neuer-Teil für die PlayStation 5 erscheinen soll, etwas dran ist, schon bald mehr wissen.wolle eigenen Aussagen zufolgeLetztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco