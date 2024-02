Starfield: AMDs FSR 3 und Intels XeSS mit Patch 1.9.67 jetzt verfügbar

Starfield: Neues Update holt endlich FSR 3 und XeSS auf den PC





Ready for liftoff 🚀



Explore the vast universe of @StarfieldGame in maximum fidelity with #FSR 3, now available in the latest update.



🔗 Details: https://t.co/rKiEypV7M3 pic.twitter.com/Kr0jWuYrvx



— AMD Radeon (@amdradeon) February 20, 2024

Nachdemdie beiden taufrischen Features, die mit dem neuenendlich ihren Weg infinden, zunächst einmal ausgiebig testen ließ, sind eben jene nun auch in der üblichen Spielversion verfügbar.Klar, die Rede ist von zwei weiteren Frame Generation-Technologien, die wie schon angekündigt mit dem Update aufdes Sci-Fi-Epos nach längerer Wartezeit zur Auswahl stehen und so einemit Frame Generation bieten.Auch beim Rest des Updates hält Bethesda, was man zunächst versprochen hatte, entsprechen die Inhalte doch auf den Punkt genau denen, die wir bereits in der letzten Beta-Version von Starfield zu sehen bekamen. Mit der bereits angesprochenen Ergänzung durch die beiden hochmodernen Supersampling-Technologien,(FSR 3) und(XeSS), dürften allerdings auch schon die spannendsten Neuerungen genannt sein.Ähnlich wie Nvidias bekanntes, kurz DLSS, wurden auch FSR und XeSS mit dem Ziel entwickelt, mehr Leistung aus euren Gaming-PCs zu holen, ohne ihn dabei über seine technischen Grenzen hinauszutreiben. Zu seinem Release unterstützte Starfield– wollte man alternative Supersampling-Technologien nutzen, führte kein Weg an einer Mod vorbei. Im November letzten Jahres wurde aber immerhin bereits Unterstützung für Nvidias DLSS 3 geboten.In einem dazugehörigen Blog-Eintrag verrät Entwickler Bethesda darüber hinaus, was sich mit Patch 1.9.67 noch alles in Starfield verändert hat. So habe man auch einige, die bei der Verwendung von DLSS auftraten, behoben. Obendrein wurden einige andere Baustellen angegangen, was beispielsweise dieund diedes Spiels anbelangt.Nachdem FSR 3 also eine ganze Weile auf sich warten ließ, steht euch Patch 1.9.67zur Verfügung. Zuletzt rankten sich. Diese wurden allerdings spätestenszerschlagen.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco