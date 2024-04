Starfield: Erweiterung, Updates und Creation Kit

Oboder: Mit seinen Rollenspielmarken war Bethesda immer über längere Zeit erfolgreich. Beiist das bisher nicht der Fall. Nach einem beachtlichen Start ist das Weltraum-Abenteuer in der Gunst der Spieler deutlich gesunken, aber abgeschrieben haben es die Entwickler deshalb noch nicht.Todd Howard höchstpersönlich hat sich kürzlich zurder jüngsten Veröffentlichung der Bethesda Game Studios geäußert. Demnach habe man für Starfield noch die eine oder andere Idee in der Hinterhand und auch derrückt immer näher.Im Interview mit dem englischsprachigen Kanal Kinda Funny Games hat sich Todd Howard zugeäußert. Unter anderem ging es um die Fallout-Serie, die Zusammenarbeit mit Amazon und wie es um Starfield steht. In die Details wollte der Creative Director bezüglich der Zukunft des letztgenannten Rollenspiels nicht gehen, ließ sich aber zu ein paar Aussagen hinreißen.Laut Howard wird die Starfield-Erweiterung Shattered Space imerscheinen. Besitzer der Deluxe Edition werden sie wie versprochen ohne Zusatzkosten erhalten, während alle anderen in die Taschen greifen müssen. Einen Preis gibt es bisher aber noch nicht, ebenso wenig wie eine Inhaltsbeschreibung. In Fankreisen drehen sich die Spekulationen vor allem um die Alienrasse Va'ruun, wobei diese Theorie nicht bestätigt ist.Dafür lässt Howard eine andere Info aus dem Sack: Dasnähert sich der Fertigstellung. Einige Modder hätten sogar bereits Zugriff, um die einzelnen Funktionen ausgiebig testen zu können. Schon sehr bald wolle man diesbezüglich weitere Infos verraten, vermutlich gibt es dann auch einen handfesten Releasetermin.Zu guter Letzt kündigt Howard an, dass natürlich auch anfür Starfield gearbeitet wird. Unter anderem wird derzeit ein Patch entwickelt, der euch in den Städten eine detailliertere Karte an die Hand geben wird. Ebenso sind neue Optionen für den Schiffsbaueditor in Planung. Ob die Kombination aus Patches und DLC dafür sorgen wird, dass die, wird sich spätestens nach dem Release zeigen.