Starfield: Es geht auch schwerer als "sehr schwer"

Mit dem größten Update seit Release hat Entwickler Bethesda einige Neuerungen zu seinem Rollenspielhinzugefügt. Dabei sei man unter anderem auf einen dringlichen Wunsch der Community eingegangen.In einem Video sprechen der leitende Produzent Joe Mueller sowie Art Director Istvan Pely über das Update 4, das unter anderem Freunde der Raumschiff-Individualisierung gefallen dürfte. Aber auch amwurde geschraubt.Was Fans sich schön länger gewünscht hätten: Auf den Karten der Planetenoberflächen werden künftigzu sehen sein, von Höhenunterschieden im Terrain über Vegetation bis zu Bauwerken in der Ladezone. „Es wird deutlich einfacher zu navigieren sein“, verspricht Pely. Auch in den Städten von Starfield soll man sich besser zurechtfinden können. „Ihr könnt Markierungen für alle Shops, Krankenstationen, Restaurants und so weiter einsehen.“Auch beim Gameplay hat man Modifizierungen vorgenommen. Die Schwierigkeit der Gefechte im Weltall und auf Planeten können; dementsprechend werden auch die gewonnenen XP angepasst. Wem das Spiel bisher auf der höchsten Schwierigkeitsstufe „Sehr schwer“ noch zu harmlos war, kann sich künftig im „Extreme“-Modus versuchen.Dass sich schon kurz nach Release von Starfield viele Spieler damit ausgetobt haben, bekannte Raumschiffe und andere Objekte mit verschiedensten popkulturellen Referenzen nachzubauen, ist den Entwicklern natürlich nicht verborgen geblieben. Nun könnt ihr euch auch stärkerkonzentrieren. Von Sitzmöbeln über Bodenplatten bis hin zu technischem Equipment und Dekorationen habt ihr viele Möglichkeiten, euch mit dem Interieur richtig auszutoben.Zudem habe man sich mit dem Update speziell an Xbox-Spieler gerichtet, verrät Mueller. So gibt es die für viele schon überfällige Auswahloption zwischen Performance- und Visual-Mode. Des Weiteren kündigte Lead Creative Producer Tim Lamb an, dass das Team derzeitfür Starfield arbeite, ebenso wie an der Erweiterung „Shattered Space“,. Das Update 4 erscheint ab sofort auf Steam, ab 15. Mai dann für alle Plattformen.