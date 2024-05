Starfield: Patch 1.11.36 ist live – das sind die wichtigsten Veränderungen

riesige Sci-Fi-Open World bekommt nach langer Zeit, in der sich die Spieler in Geduld üben mussten, nun endlich das versprochene große Update spendiert. Mitbringt man jetzt eine ganze Ladung an Verbesserungen und frischen Spielelementen fürSchon vor wenigen Wochen, zu Beginn des Monats angekündigt,. Darunter finden sich überwiegend ein paar Quality of Life-Verbesserungen – diestellen wir euch im Folgenden einmal näher vor.Schon vor rund zwei Wochen ging Bethesda mit einem hauseigenenauf die größten Veränderungen, die uns in Starfield mit Update 1.11.36 erwarten, ein. Darin sprachen die Entwickler überlang ausführlich über die detaillierteren Oberflächenkarten, neue Optionen für dendes Spiels und andere frische Features.Während ihr diewie gewohnt auch auf offizieller Seite im Rahmen des Changelog findet, stellen wir euch die einschlägigsten Veränderungen noch einmal etwas genauer vor. So sollen diebeispielsweise fortan an eine detailliertere und realistischere Orientierungsmöglichkeit bieten, auf der sich sogar Details wie entsprechendes Terrain, die Flora oder Außenposten eines Ortes ablesen lassen.Hinzu kommen einige, mit denen ihr den Schwierigkeitsgrad in verschiedenen Spielsituationen, beispielsweise in Feuergefechten oder Raumschlachten, unabhängig voneinander festlegen könnt. Auch daswurde dahingehend angepasst, dass es fortan an übersichtlicher sein soll. So findet ihr künftig neue Tabs im entsprechenden Menü, mit denen ihr direkt eine gefilterte Ansicht genießt.Ebenfalls brandneu ist derfür Raumschiffe, mit denen ihr ganz ähnlich wie bei den Außenposten auch die Inneneinrichtung eures Spaceships nach Belieben anpassen könnt. Dabei stehen euch verschiedene Möbel und dekorative Einrichtungsgegenstände wie beispielsweise Bilder zur Auswahl. Seid ihr kein Fan der hereingezoomtenin Dialogen? Diese lässt sich nun ausschalten, darüber hinaus dürfen sichüber erweiterteauf ihrer Konsole freuen. Undhöchstpersönlich.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco