Metal Wolf Chaos XD: Retrospektive zur Wiederveröffentlichung - 4Players.de

Metal Wolf Chaos XD wird am 6. August 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. From Software hatte Metal Wolf Chaos ursprünglich im Dezember 2004 veröffentlicht, und zwar ausschließlich auf Xbox und nur in Japan. Für die Modernisierung sind General Arcade und Publisher Devolver Digital verantwortlich. Versprochen werden verbesserte Optik, verfeinerte Steuerung, ein neues Speichersystem und 4K- sowie 16:9-Unterstützung. Die aktualisierte Wiederveröffentlichung wird 20,99 Euro kosten.Mit der folgenden Retrospektive wirft Publisher Devolver Digital einen Blick auf die Geschichte des Spiels und die Wiederveröffentlichung des Titels.Letztes aktuelles Video: Retrospective