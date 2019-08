Metal Wolf Chaos XD: Neuauflage von From Softwares Mech-Action für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC)

Am 6. August 2019 hat Devolver Digital Metal Wolf Chaos XD für PC ( Steam GOG ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht. Die ursprünglich 2004 in Japan für Xbox erschienene Mech-Action von From Software wurde von General Arcade modernisiert (verbesserte Grafik, überarbeitete Steuerung, optimierte Spielabläufe, neues Speichersystem sowie 4k- und 16:9-Unterstützung). Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv". Der Wertungsschnitt auf GOG liegt aktuell bei vier von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Das Land steht am Rande des Abgrunds! Präsident Michael Wilson verteidigt die Nation gegen eine großangelegte Rebellion geführt von Vizepräsident Richard Hawk und seinen mechanisierten Legionen. Als 47. Präsident der Vereinigten Staaten ist es deine geschworene Pflicht, das Land mit allen Mitteln gegen den ungerechten Staatsstreich zu verteidigen! Kämpfe mit deinem fortschrittlichen, bis an die Zähne bewaffneten Mech in bekannten amerikanischen Landschaften und an Schauplätzen wie der Brooklyn Bridge, dem Grand Canyon und der Eingangstreppe des Weißen Hauses."Letztes aktuelles Video: Lets Party Launch Trailer