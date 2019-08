Metal Wolf Chaos XD: Devolver Digital spricht mit From Software - 4Players.de

Für einen Blick hinter die Kulissen von Metal Wolf Chaos XD war Devolver Digital zu Besuch bei From Software in Tokio und hat sich dort mit Masanori Takeuchi unterhalten. Der Producer des ursprünglichen Metal Wolf Chaos spricht über die Entstehung seines Spiels und erklärt u.a., warum es ausschließlich in Japan veröffentlicht wurde.Das Remaster wurde Anfang August für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und enthält u.a. verbesserte Texturen und Effekte sowie kleine spielerische Änderungen. Das Original war ein Xbox-exklusiver Titel.