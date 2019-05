The Elder Scrolls: Blades: Early Access auf Android und iOS ausgeweitet - 4Players.de

Bethesda Softworks hat den Testlauf von The Elder Scrolls: Blades auf Android und iOS ausgeweitet . Nun können interessierte Spieler direkt die "Early-Access-Version" des Mobile-Ablegers bei Google Play und im Apple App Store runterladen, sofern das Endgerät unterstützt wird ( Liste unterstützter Geräte ). Bisher mussten die Early-Access-Teilnehmer von Bethesda eingeladen werden."The Elder Scrolls: Blades ist ein klassischer Dungeon Crawler in einem frischen, neuen Gewand. Erschaffen Sie Ihren Charakter und passen Sie diesen an, nehmen Sie die Quests der Stadtbewohner an, bauen Sie Ihre Stadt neu auf und finden Sie Hinweise zu einem uralten Geheimnis. Oder reisen Sie in den Abgrund und finden Sie heraus, wie tief Sie in einen endlosen Dungeon hinabsteigen können. (...) Blades ist auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Russisch verfügbar."The Elder Scrolls: Blades soll in nächster Zeit regelmäßig verbessert und erweitert werden, u. a. mit einem Arena-Modus (PvP). In den Nutzerbewertungen wird die Umsetzung von einigen Spielern durchaus gelobt (Grafik, Steuerung, Kampfgestaltung), während Pay-to-Win und der "gezielt langsame Fortschritt" kritisiert werden.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer