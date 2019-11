The Elder Scrolls: Blades: Switch-Umsetzung auf Anfang 2020 verschoben - 4Players.de

Die Bethesda Game Studios haben die Switch-Umsetzung des Dungeon-Crawlers The Elder Scrolls: Blades auf Anfang 2020 verschoben. Auf der offiziellen Webseite heißt es, dass u.a. die zahlreichen Anpassungen und Erweiterungen wie PvP-Modi zur Verschiebung geführt haben.Ursprünglich sollte die Umsetzung für die Konsole von Nintendo noch in diesem Jahr erscheinen. Auf mobilen Geräten ist der Titel bereits erhältlich. Dank der Unterstützung der Cross-Save-Funktion wird man seinen Spielstand auf Switch übertragen und dort weiterspielen können. Zudem wird es plattformübergreifende Mehrspieler-Partien im kompetitiven Modus geben. Darüber hinaus stellt Bethesda eine optionale Bewegungssteuerung auf Switch in Aussicht.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Switch-Trailer