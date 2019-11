Golden Joystick Awards: 2019: Ein Remake gewinnt den Hauptpreis; der Kritikerpreis geht an Control - 4Players.de

Best Storytelling: Days Gone

Best Multiplayer Game: Apex Legends

Still Playing Award: Minecraft

Best Visual Design: Devil May Cry 5

Best Indie Game: Outer Wilds

Esports Game of the Year: Fortnite

Best Audio: Resident Evil 2

Best Game Expansion: GTA Online - Diamond Casino Update

Best VR/AR Game: Beat Saber

Best Gaming Hardware: Nvidia 20-series Super Graphics Cards

Best Performer: Logan Marshall-Green

Studio of the Year: Epic Games

Best New Streamer/Broadcaster: Ewok

Breakthrough Award: House House (Untitled Goose Game)

Mobile Game of the Year: BTS World

Outstanding Contribution: Life is Strange

PC Game of the Year: World of WarCraft Classic

PlayStation Game of the Year: Days Gone

Xbox Game of the Year: Gears 5

Nintendo Game of the Year: Super Smash Bros. Ultimate

Most Wanted Game: Cyberpunk 2077

Critics Choice Award: Control

Lifetime Achievement: Yu Suzuki

Ultimate Game of the Year: Resident Evil 2

Die Golden Joystick Awards 2019 wurden am gestrigen Abend zum 37. Mal verliehen . Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gewinnerfeld in den einzelnen Kategorien deutlich vielfältiger, denn 2018 gewann God of War gleich fünf Kategorien. Der Hauptpreis "Ultimate Game of the Year" ging in diesem Jahr an das Remake von Resident Evil 2 . Auch der Preis für die beste Soundkulisse ging an das Spiel von Capcom. Das meisterwartete Spiel ist Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red - wie schon im vergangenen Jahr. Days Gone gewann zwei Preise, und zwar für das "beste Storytelling" und das "beste Spiel auf PlayStation". Das beste Xbox-Spiel wurde Gears 5 , den Nintendo-Plattform-Award gewann Super Smash Bros. Ultimate und auf PC setzte sich World of WarCraft Classic durch. Ein Großteil der Preisträger (19 von 24 Kategorien) wurde im Rahmen einer Online-Publikumswahl ermittelt. Für alle Spiele, die von November 2018 bis Ende Oktober 2019 veröffentlicht wurden, konnte abgestimmt werden.Nicht vom Publikum bestimmt wurde der "Critics Choice Award". Diese Auszeichnung ging an Control von Remedy Entertainment und 505 Games. Yu Suzuki (Shenmue) wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.Die Auszeichnungen im Überblick: