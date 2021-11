Golden Joystick Awards: 2021: Resident Evil Village der große Gewinner; Dark Souls ist das "beste Spiel aller Zeiten"; alle Preisträger in der Übersicht

Dass bestimme Titel, die man als leidenschaftlicher Gamer erwarten könnte wie z.B. Forza Horizon 5 oder Guardians of the Galaxy nicht mit von der Partie sind, liegt am recht frühen Abstimmungsschluss: Die Stimmen konnten nur bis Anfang November abgegeben werden, entsprechend vorher wurden die Kandidatenlisten erstellt.

Nicht nur in der Filmbranche bereitet man sich auf die Award-Saison vor. Andere Bereiche der Unterhaltungsindustrie wie z.B. Computer- und Videospiele sind ebenfalls dabei, einen Jahresresümee zu ziehen und herausragende Leistungen mit Preisen zu würdigen. Neben den Game Awards , die Anfang Dezember in Los Angeles prämiert werden, gehören auch die traditionsreichen Golden Joystick Awards zu den wichtigeren Veranstaltungen dieser Art.Gestern wurden bereits zum 39. Mal die prestigeträchtigen Preise vergeben, die zum überwiegenden Anteil auf Publikums-Abstimmungen beruhen und entsprechend die direkte Entscheidung der Gamer zum Ausdruck bringen. Zum Vergleich: Bei den Game Awards werden nur etwa 10% der Preisträger durch das Publikum bestimmt. Der große Gewinner der diesjährigen Golden Joystick Awards war Capcom mit Resident Evil Village. Gleich vier Kategorien konnte das Horrorspiel für sich entscheiden, während der Capcom als Studio des Jahres geehrt wurde.Die Kategorien "Critics Choice" sowie "Breakthrough Award" werden jedoch von einer "Expertengruppe" vergeben. Zusätzlich zu den üblichen Preisen wie Spiel des Jahres oder Most Wanted gab es dieses Jahr anlässlich des Themas "50 Jahre Gaming" zwei Sonderkategorien: die beste Hardware aller Zeiten und das beste Spiel aller Zeiten.Die "50 Jahre" Gaming basieren übrigens auf der Veröffentlichung des ersten kommerziellen Videospiels, einem Arcade-Automaten namens Computer Space im November 1971. Das Spiel wurde entwickelt von Nolan Bushnell und Ted Dabney. Bushnell war später auch für den Klassiker Pong verantwortlich und hat sich als Mitbegründer von Atari in die Videospiel-Historie eingebracht.Nachfolgend haben wir alle Gewinner sowie die anderen Nominierten in den jeweiligen Kategorien aufgelistet. Die Nominierungen wurden von einem Panel bestehend aus Redakteuren diverser Gaming-Publikationen des Future Publishing Verlages bestimmt.