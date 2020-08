Battletoads: Rash, Zitz und Pimple kehren am 20. August zurück

Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One) Screenshot - Battletoads (PC, One)

Rash, Zitz und Pimple kehren am 20. August 2020 in Battletoads auf PC (Microsoft Store und Steam) und Xbox One zurück. Das Spiel wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten. Der Preload für Xbox-Game-Pass-Mitglieder auf PC und Konsole wurde bereits gestartet.In dem Abenteuer von Dala Studios und Rare kämpfen sich die Kampfkröten durch eine Vielzahl verschiedener Herausforderungen, z.B. Beat'em-Up-Passagen mit Kombos und schlagkräftigen Morph-Attacken, Plattform-Sequenzen und Rennspiel-Abschnitte. Der Genre-Mix kann entweder allein oder mit zwei weiteren Mitspielern im Couch-Koop gespielt werden. Die Entwickler beschreiben den Stil von Battletoads als eine Hommage an die Cartoons der späten 90er-Jahre.Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer