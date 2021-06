Babylon's Fall: Kampfszenen, Arien und Lebenszeichen aus dem Spiel von PlatinumGames

Nach längerer Durststrecke hat Square Enix neues Material aus Babylon's Fall auf der E3 2021 gezeigt. Das kampfbetonte Spiel von PlatinumGames (Bayonetta, NieR: Automata) soll für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Ein Releasetermin wurde vorsichtshalber erst gar nicht genannt.Babylon's Fall kann mit einer Gruppe aus bis zu vier Spielern kooperativ bestritten werden (ein kostenloses Square-Enix-Konto ist erforderlich). Nach der Veröffentlichung soll das Spiel mit weiteren Modi (kostenlos) versorgt werden. Weitere Details sollen im Verlauf des Jahres enthüllt werden. Interessierte Spieler können sich für den geschlossenen Betatest registrieren . Die Tests werden in drei Phasen durchgeführt - mit unterschiedlichen Tests in jeder Phase und zunehmend mehr Plattformen.Square Enix: "Spieler werden in Babylon's Fall zu einer Gruppe Krieger namens 'Sentinels', die eine Verbindung zu einer besonderen Ausrüstung namens 'Gideon Coffin' haben. Sie begeben sich auf eine Odyssey, den gewaltigen Turm von Babylon zu bewältigen, in dem ein beeindruckendes Vermächtnis wartet. Charaktere können einzigartige Waffen in beiden Händen führen und die Kraft des 'Gideon Coffin' nutzen, der Kombos aus bis zu vier Waffen gleichzeitig ermöglicht. Das Potenzial der Ausrüstung eröffnet endlose Variation für die Strategie im Kampf. Den Grafikstil des Spiels macht die neu entwickelte Technik 'Pinselstrich' aus, wodurch eine einzigartige Fantasy-Umgebung mit der Ästhetik eines mittelalterlichen Ölgemäldes entsteht."Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer