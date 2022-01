Babylon's Fall: Die Systemanforderungen für das neue Actionspiel von Platinum Games

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i5-7600K / Intel Core i5-10400F / AMD Ryzen 3 PRO 3200G / AMD Ryzen 5 3500

Arbeitsspeicher: 8 GByte

Grafik: Nvidia Geforce GTX1650 / Nvidia Geforce GTX1060 6GB / AMD Radeon RX580

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplatte: 20 GByte verfügbarer Speicherplatz



Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-11700

Arbeitsspeicher: 16 GByte

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3060 mit 12 GByte GDDR6

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplatte: 20 GByte verfügbarer Speicherplatz

Sollte alles nach Plan verlaufen, kommt das Koop-Action-Rollenspiel Babylon's Fall ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) am 3. März 2022 sowohl für den PC als auch für Sony-Konsolen auf den Markt. Doch bereits jetzt hat das Entwicklerstudio Platinum Games auf Steam die offiziellen Systemanforderungen für die PC-Version verkündet.Die Systemvoraussetzungen zeigen sich dabei als durchaus moderat. Ihr benötigt mindestens einen Prozessor der Kategorie Intel i5-7600K, eine Grafikkarte auf dem Niveau einer Nvidia GeForce GTX1650 sowie acht Gigabyte an Arbeitsspeicher, um euch in das Kampfgeschehen stürzen zu können. Die empfohlenen Hardware-Specs sind logischerweise etwas höher angesetzt, allerdings auch weit davon entfernt, überzogen zu sein. Hier die Übersicht:Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer