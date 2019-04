Trials Rising: Erste Erweiterung "Sixty-Six" und "privater Multiplayer" stehen bereit - 4Players.de

Für Trials Rising ist die Erweiterung "Sixty-Six" auf PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar. Das erste Add-on dreht sich um Route 66. Auch den Grand Canyon und der "windigen Stadt" darf man einen Besuch abstatten. "Sixty-Six" ist als eigenständiger DLC (7,99 Euro) oder als Teil des Season Pass erhältlich. Dieser beinhaltet neben Sixty-Six noch die zweite Erweiterung "Crash & Sunburn" sowie das Stuntman-Fahrerpaket und das Samurai-Objektpaket."Nachdem die Spieler die Liga 3 im Basis-Spiel abgeschlossen haben, können sie alles zu erleben, was Sixty-Six zu bieten hat, darunter 24 neue Strecken mit zwei Stadionfinals und zwei Skill Games. Mit dem American Football-Outfit, bestehend aus einem Footballhelm, Trikot, einer Footballhose und Stollenschuhen, wird der Fahrer vor harten Hindernissen geschützt. Ebenfalls enthalten sind neue Verträge und neue versteckte goldene Eichhörnchen-Sammlerstücke, die speziell für diesen Anlass entworfen wurden. Sammelt man diese, erhält man mehr Ruhm."Zusätzlich zu Sixty-Six ist der "private Multiplayer-Modus" als Gratis-Update für Trials-Rising-Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar, so dass Spieler ihre Freunde auf der gleichen Strecke auf die Probe stellen können.Letztes aktuelles Video: Erweiterung 1 Sixty-Six