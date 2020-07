Trials Rising: Kostenlose Erweiterung bringt XXXL-Strecke zurück

Im Rahmen der Pre-Show von Ubisoft Forward haben der Publisher und Red Lynx die Rückkehr des berühmt berüchtigten Gigatracks in Trials Rising angekündigt. Dabei handelt es sich um die längste Strecke der gesamten Reihe, die jemals von den Entwicklern gebaut wurde und die ursprünglich aus Trials Evolution stammt. Sie verlangt dem Spieler neben viel Können auf dem Sattel auch enorme Ausdauer sowie Konzentration ab, weil sich die fordernde Route über fünf Schauplätze erstreckt. Ab dem 16. Juli soll die in Form eines kostenlosen DLCs auch für das aktuelle Spiel angeboten werden.Einen ersten Eindruck aus dem Spiel vermittelt der folgende Trailer:Letztes aktuelles Video: Welcome Back to the Gigatrack