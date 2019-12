Maneater: Der Hai wird am 22. Mai 2020 auf PC, PS4, Switch und Xbox One losgelassen - 4Players.de

Bei der Preshow der Game Awards 2019 ist der Veröffentlichungstermin von Maneater bekanntgegeben werden. Das "Shark-PG" wird am 22. Mai 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.In dem Einzelspieler-Action-Rollenspiel steuert man einen Bullenhai, der in den Gewässern der Golfküste unterwegs ist. Als Hai erkundet man eine offene Welt, frisst sich die Nahrungskette nach oben, entwickelt sich weiter (Charakter-Werte) und kann ebenfalls Menschen angreifen - auch übertriebene Sprung- und Fress-Fertigkeiten sind möglich. Die Entwickler bezeichnen den Titel als bisher "bestes" und einziges "Shark-PG". Der Preis wird 32,99 Euro betragen.Letztes aktuelles Video: Developer Diary 1