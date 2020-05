Maneater: Video-Entwicklertagebuch zeigt potenzielle Haihappen und Gegenspieler

Im vierten und letzten Video-Entwicklertagebuch zu Maneater werden nicht nur die Gegenspieler und die diversen Umgebungen mit schmackhaften Opfern gezeigt, sondern auch wie die Motion-Capture-Aufnahmen der potenziellen Haihappen entstanden sind. Aber manchmal muss man auch einfach den Text aus der Pressemitteilung unverändert rauskopieren, weil dieser so kurios ist ..."Entwicklertagebuch versprüht fischigen Geruch und macht Lust auf Hack. (...) Die fischhäutigen Entwickler von Maneater haben bei der Produktion des kommenden Shark-P-G-Spiels (shARkPG) keine Mühen gescheut und wirklich jede noch so seltsame Pose und Bewegung, die man als Laien-Knorpelfisch so vollführen kann, in die ... ja, in was überhaupt umgesetzt? Keine Ahnung, ist eigentlich auch egal. Hauptsache blutig. Wie dem auch sei. Der vierte Teil der Entwicklertagebücher von Maneater verspricht Ausblicke, die sich fast niemand ohne gehässige Lacher oder ordentlichen Würgereiz anschauen kann. (FAST!) Er bietet Einblicke eine raue See, die nicht viel rauer sein kann. Dieses Video zeigt Entwickler, die so viel mehr entwickeln können als Angstzustände und bietet die einmalige Gelegenheit Animatoren in der freien Wildbahn zu beobachten. Dort, wo Künstler, Entwickler, Animatoren und Direktoren noch sie selbst sein können, beschreiben sie visuelle, aurale und interaktive Maneater-Details und manchmal auch einfach nur Kreise. Maneater - Das K steht für Gefahr!"Maneater erscheint am 22. Mai 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One. Der Veröffentlichungstermin für Nintendo Switch steht noch nicht fest, soll aber im Laufe des Jahres folgen. In dem Einzelspieler-Action-Rollenspiel steuert man einen Bullenhai, der in den Gewässern der Golfküste unterwegs ist. Als Hai erkundet man eine offene Welt, frisst sich die Nahrungskette nach oben, entwickelt sich weiter (Charakter-Werte) und kann ebenfalls Menschen angreifen - auch übertriebene Sprung- und Fress-Fertigkeiten sind möglich. Die Entwickler bezeichnen den Titel als bisher "bestes" und einziges "Shark-PG". Unsere Vorschau findet ihr hier