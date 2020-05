Maneater: "OOWlshARkPG" im Trailer zum Verkaufsstart

Am 22. Mai 2020 wird das Open-Ocean-Wildlife-Action-Shark-PG, kurz "OOWlPG", (ja, die Marketing-Abteilung von Deep Silver steht total auf Buchstabensalat-Abkürzungen) für PC via Epic Games Store, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Passend zum anstehenden Verkaufsstarts haben die Erfinder der "Speisefischer" (Tripwire Interactive) den folgenden Trailer zur Einstimmung auf den verfressenen Rachefeldzug des Bullenhais veröffentlicht. Der Releasetermin für Nintendo Switch steht noch nicht fest, soll aber im Laufe des Jahres folgen.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerIn dem Einzelspieler-Action-Rollenspiel steuert man einen Bullenhai, der in den Gewässern der Golfküste unterwegs ist. Als Hai erkundet man eine offene Welt, frisst sich die Nahrungskette nach oben, entwickelt sich weiter (Charakter-Werte) und kann ebenfalls Menschen angreifen - auch übertriebene Sprung- und Fress-Fertigkeiten sind möglich. Die Entwickler bezeichnen den Titel als bisher "bestes" und einziges "Shark-PG". Unsere Vorschau findet ihr hier