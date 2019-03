Control: Gerücht: Wird Ende August 2019 erscheinen - 4Players.de

Die Website TrueAchievements ist im Microsoft Store auf den vermeintlichen Releasetermin von Control gestoßen. Die entsprechenden Shopseiten sind mittlerweile aber nicht mehr verfügbar. Das Third-Person-Action-Adventure, das "Remedys typisches Gunplay" mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert, wird demnach am 27. August 2019 erscheinen. Bisher nannte der Publisher 505 Games lediglich "Sommer 2019" als Zeitraum. Offiziell bestätigt wurde der Releasetermin aber noch nicht. Laut TrueAchievements wird es zusätzlich eine Pre-Order Edition mit dem "Tactical Response Gear" und dem "Crafting Resources Pack" geben. Vorbestellungen sollen ab dem 26. März möglich sein.Control erscheint in physischer und digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One sowie als digitale Version für PC im Epic Games Store. Die digitale PC-Version wird für einen Zeitraum von zwölf Monaten exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Weitere Einzelheiten der Kooperation wurden nicht bekanntgegeben.Control spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: GDC 2019 GeForce RTX Real-Time Ray Tracing Demo