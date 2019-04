Control: Soundtrack von Martin Stig Andersen und Petri Alanko - 4Players.de

Martin Stig Andersen (Inside, Wolfenstein 2: The New Colossus) und Petri Alanko (Alan Wake, Quantum Break) werden den Soundtrack für Control komponieren."Durch die Kombination von Andersens Erfahrung bei der Schöpfung von gruseligen Kompositionen und Alankos einzigartiger Mischung aus orchestralen und elektronischen Arrangements formt das Duo gemeinsam eine außerweltliche Soundlandschaft für die mysteriöse Welt von Control. (...) Beim Soundtrack von Control wird sorgfältig darauf geachtet, eine sich stets verändernde Welt zu untermalen, in der die Realität und das Unerklärliche verschmelzen", schreibt Publisher 505 Games."Ich könnte mir nichts Passenderes für Control vorstellen als Petri Alanko und Martin Stig Andersen. Martins tiefer und stimmungsvoller Stil kombiniert mit der einzigartigen Energie von Petri Alanko ergibt zusammen etwas ganz Besonderes", so Mikael Kasurinen, Game Director von Control. "Beide fangen den Grundton des Erlebnisses ein, gehen aber jeweils aus einem anderen Blickwinkel heran und ergänzen sich einfach wundervoll.""Uns war klar, dass die ästhetische Vision von Control eine besondere Art von Musik erfordert. Angesichts der außergewöhnlichen Soundtracks ihrer bisherigen Projekte wie Alan Wake, Limbo und Inside wussten wir, dass die Kombination der Talente von Petri Alanko und Martin Stig Andersen einfach perfekt dafür geeignet ist, einen derart bizarren, übernatürlichen Soundtrack für Control zu erschaffen", so Ville Sorsa, Senior Audio Designer bei Control.Control erscheint am 27. August 2019 in physischer und digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One sowie als digitale Version für PC im Epic Games Store. Die digitale PC-Version wird für einen Zeitraum von zwölf Monaten exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Control spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Composers Reveal Reboot Develop Blue Trailer 2019