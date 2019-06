Control: Neue Screenshots aus dem übernatürlichen Action-Abenteuer - 4Players.de

Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC)

505 Games und Remedy Entertainment haben vor der Präsentation von Control auf der E3 2019 noch eine Ladung Screenshots aus dem übernatürlichen Action-Abenteuer veröffentlicht. Die Screenshots zeigen rätselhafte Charaktere, neue Feinde und fremdartige Umgebungen. Zur Vorschau : Max Payne, Alan Wake, Quantum Break: Remedy Entertainment hat in den letzten fast 20 Jahren nicht mit Quantität, sondern mit Qualität überzeugt – auch wenn vor allem Quantum Break hinsichtlich der Action einen etwas zu biederen Eindruck hinterließ. Mit dem übersinnlichen Thriller Control möchten die Finnen einerseits zu alten Stärken zurückfinden, andererseits neue Wege beschreiten. Wir konnten erstmals die PlayStation-4-Version anspielen Control erscheint am 27. August 2019 in physischer und digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One sowie als digitale Version für PC im Epic Games Store. Die digitale PC-Version wird für einen Zeitraum von zwölf Monaten exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Control spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau505 Games und Remedy Entertainment: "Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, der neuen Leiterin, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. Auf Jesses ganz persönlicher Suche nach Antworten über ihre Vergangenheit müssen die Spieler übernatürliche Fähigkeiten und reaktive Umgebungen meistern, während sie sich in diesem brandneuen Action-Abenteuer durch eine vielschichtige und unvorhersehbare Welt kämpfen."