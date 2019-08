Control: Systemanforderungen gesenkt und Grafikfeatures benannt - 4Players.de

Aktualisierung vom 03. August 2019, 14:17 Uhr:

Betriebssystem: Windows 7 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

RAM: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX 11

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580

Grafikkarte für Raytracing: GeForce RTX 2060

DirectX 11/12

Sprachausgabe: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch

Text: Polnisch, Italienisch, Arabisch, Russisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (Kurzzeichen)

Ursprüngliche Meldung vom 18. Juli 2019, 08:55 Uhr:

Betriebssystem: Windows 7 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X oder besser

RAM: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 oder besser

Grafikkarte für Raytracing: GeForce RTX 2060

DirectX 11

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X oder besser

RAM: 16 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII oder besser

Grafikkarte für Raytracing: GeForce RTX 2080

DirectX 11/12

Sprachausgabe: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch

Text: Polnisch, Italienisch, Arabisch, Russisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (Kurzzeichen)

Remedy Entertainment hat überarbeitete Systemanforderungen der PC-Version von Control veröffentlicht . Im Gegensatz zu den bisherigen Angaben sind die CPU- und die Grafik-Anforderungen gesenkt worden - sowohl bei den minimalen Anforderungen als auch bei den empfohlenen Systemspezifikationen.MindestsystemanforderungenEmpfohlenBreitbild-Monitore (21:9), anpassbare Steuerung, unbegrenzte Bildwiederholrate, G-Sync und Freesync werden unterstützt.Unterstützte SprachenIm Epic Games Store sind die Systemanforderungen von Control bekanntgegeben worden. Folgende Angaben machten 505 Games und Remedy Entertainment, wobei jedoch Details über Auflösung und fps-Rate nicht genannt wurden.MindestsystemanforderungenEmpfohlenBreitbild-Monitore (21:9), anpassbare Steuerung, unbegrenzte Bildwiederholrate, G-Sync und Freesync werden unterstützt.Unterstützte SprachenControl erscheint am 27. August 2019 in physischer und digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One sowie als digitale Version für PC im Epic Games Store. Die digitale PC-Version wird für einen Zeitraum von zwölf Monaten exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Control spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau