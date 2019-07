Control: Exklusiver Story-Trailer: Das "Zischen" hat sich aus dem Gefängnis befreit - 4Players.de

Bei dem Versuch, die Bedrohung durch das "Zischen" abzuwehren, lernt man als FBC-Agentin Jesse Faden nicht nur die Geheimnisse des FBC kennen, sondern muss sich in mehreren Dimensionen gegen Gegner zur Wehr setzen. Control erscheint am 27. August 2019 in physischer und digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One sowie als digitale Version für PC im Epic Games Store. Die digitale PC-Version wird für einen Zeitraum von zwölf Monaten exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein.Unsere letzte Vorschau findet ihr hier : Max Payne, Alan Wake, Quantum Break: Remedy Entertainment hat in den letzten fast 20 Jahren nicht mit Quantität, sondern mit Qualität überzeugt - auch wenn vor allem Quantum Break hinsichtlich der Action einen etwas zu biederen Eindruck hinterließ. Mit dem übersinnlichen Thriller Control möchten die Finnen einerseits zu alten Stärken zurückfinden, andererseits neue Wege beschreiten.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau