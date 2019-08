Control: Video zum bevorstehenden Verkaufsstart des übersinnlichen Action-Adventures - 4Players.de

Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC)

Remedy Entertainment und 505 Games haben einen neuen Trailer zu Control veröffentlicht, der auf den Verkaufsstart des übersinnlichen Action-Adventures (zur Vorschau ) am 27. August 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie PC (exklusiv via Epic Games Store ) einstimmen soll:Letztes aktuelles Video: Launch TrailerDazu heißt es vom Publisher: "Der neue Film-Trailer lädt alle Spieler erneut in das geheimnisvolle Oldest House ein, damit sie einen Eindruck von den Herausforderungen gewinnen können, die sie in der Rolle der neuen Direktorin des Federal Bureau of Control erwarten.Control ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Remedys typisches Gunplay mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer einzigartigen, sich stetig verändernden Welt, in der sich unsere vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, der neuen Leiterin, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. In diesem vom Gameplay angetriebenen Erlebnis im Sandbox-Stil, das auf der hauseigenen Northlight-Engine aufbaut, gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und reaktiver Umgebung zu meistern, während man sich durch die tiefgründigen und geheimnisvollen Welten kämpft, für die Remedy bekannt ist und geliebt wird."