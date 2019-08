Control: Überblick-Trailer: Was ist Control? - 4Players.de

In der nächsten Woche, am Dienstag, den 27. August 2019, wird Control im physischen und digitalen Einzelhandel für PlayStation 4 und Xbox One sowie als digitale PC-Version im Epic Games Store veröffentlicht. Einen Überblick über das Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive gibt das folgende Video von den Entwicklern. Es gibt einen Einblick in die sich stetig verändernde Welt, in der sich die vertraute Realität und das Unerklärliche gegenüberstehen. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Was ist ControlUnsere letzte Vorschau findet ihr hier : Max Payne, Alan Wake, Quantum Break: Remedy Entertainment hat in den letzten fast 20 Jahren nicht mit Quantität, sondern mit Qualität überzeugt - auch wenn vor allem Quantum Break hinsichtlich der Action einen etwas zu biederen Eindruck hinterließ. Mit dem übersinnlichen Thriller Control möchten die Finnen einerseits zu alten Stärken zurückfinden, andererseits neue Wege beschreiten."Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, der neuen Leiterin, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. In diesem vom Gameplay angetriebenen Erlebnis im Sandbox-Stil, das auf der hauseigenen Northlight-Engine aufbaut, gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und reaktiver Umgebung zu meistern (...)", so beschreibt Publisher 505 Games den Titel.