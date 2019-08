Control: Karte, Grafikoptionen und Konsolen-Performance sollen verbessert werden - 4Players.de

Nach dem Verkaufsstart von Control am vergangenen Dienstag haben die Entwickler im Community-Update über anstehende Verbesserungen und Patches gesprochen.Mit dem nächsten Patch (Mitte/Ende September) wird man sowohl die Bewegungsunschärfe als auch die Filmkörnung (Film Grain) auf allen Plattformen an- oder ausschalten können. Die Ingame-Karte wollen die Entwickler ebenfalls verbessern - in Hinblick auf die korrekte Darstellung der relevanten Informationen. Darüber hinaus wird weiter an der Performance-Optimierung der Konsolen-Versionen gearbeitet, wobei gleich klargestellt wird, dass solche Vorhaben eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen würden und sie nicht einfach einen Schalter umlegen könnten. Sie würden auch spezifische Probleme, die einige Spieler erlebt haben, beheben wollen. Raytracing-Macken soll man mit aktuellen Treibern und Windows-10-Updates (1903) beheben können.HDR-Unterstützung ist allem Anschein nach nicht mehr geplant. Die Entwickler hatten sich schon früh gegen die Unterstützung ausgesprochen, weil die Entwicklungsressourcen begrenzt waren. Zukünftige (kostenlose) Inhaltsupdates sollen andere Dinge mit sich bringen - z.B. den Fotomodus. In der nächsten Woche wollen sich Remedy Entertainment und 505 Games zu den zukünftigen Inhaltsupdates und möglichen Erweiterungen zu Wort melden.Letztes aktuelles Video: Video-Test