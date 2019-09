Control: Erster Patch mit Performance-Verbesserungen und Bugfixes für PS4 verfügbar; PC und Xbox One folgen - 4Players.de

Für Control ist ein Patch auf PlayStation 4 veröffentlicht worden. Das Update soll so schnell wie möglich auf PC und Xbox One zur Verfügung stehen.Remedy Entertainment und 505 Games wollen die Stabilität sowie die allgemeine Bildwiederholrate durch diverse Optimierungen auf allen Plattformen und Konsolentypen verbessert haben. Außerdem werden viele Bugfixes (Missionen, Kampf, Spielverlauf) und kürzere Ladezeiten der Karte versprochen. Mit dem Patch wird man sowohl die Bewegungsunschärfe als auch die Filmkörnung (Film Grain) auf allen Plattformen an- oder ausschalten können. Auf dem PC sollen Probleme mit DX11/DX12 und Interfacemacken auf Ultra-Wide-Monitoren behoben werden. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test