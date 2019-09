Control: Zusatzinhalte benannt: Fotomodus, Expeditionen und zwei Story-Erweiterungen - 4Players.de

"Fotomodus: Remedy arbeitet daran, dass der viel verlangte Fotomodus den Spielern noch in diesem Herbst kostenlos zur Verfügung steht, so dass sie Schnappschüsse von Jesse im Ältesten Haus machen können.

505 Games und Remedy Entertainment haben die Zusatzinhalte und die Erweiterungen für Control angekündigt. Als kostenlose Updates sind ein Fotomodus und der Spielmodus "Expeditionen" geplant.Im nächsten Jahr folgen zwei (kostenpflichtige) Erweiterungen: The Foundation und AWE. Beide enthalten neue Story-Missionen, Teams, Feinde, Spielmechaniken und führen die Spieler an neue Schauplätze im Ältesten Haus.Die PlayStation 4 Digital Deluxe Edition (79,99 Euro) enthält beide Erweiterungen, die exklusive Nebenmission "Isolation" und ein weiteres exklusives Outfit für Jesse (Ausstattung "Urban Response"). Spieler, die bereits das Hauptspiel für PS4 erworben haben, können ab sofort auch den Season Pass vorbestellen (Preis: 24,99 Euro), der ebenfalls (bei Veröffentlichung) die beiden Erweiterungen enthält. Jede Erweiterung kann bei Veröffentlichung auch einzeln erworben werden. Der Season Pass und die einzelnen Erweiterungen sind beginnend mit der Veröffentlichung der PlayStation 4 Erweiterung 1 "The Foundation" für Xbox One und PC erhältlich. Die AWE-Erweiterung erscheint am selben Datum auf allen Plattformen.