Control: Neben Erweiterung "The Foundation" ist auch ein Update mit Verbesserungen für März geplant

The Foundation is coming this month, we will show and talk about it soon. @ControlRemedy will also get is March update with that which will have things like an improved map and some other requested quality of life improvements. Bummed about not going to GDC and SXSW tho 😭



— Thomas Puha (@RiotRMD) March 5, 2020

Das Action-Adventure Control erhält mit "The Foundation" am 26. März nicht nur seine erste große Erweiterung. WIe Thomas Pruha, Communications Director bei Remedy, via Twitter verkündet, ist auch ein Update geplant, in dem man einige Wünsche der Community umsetzen will, um die Spielerfahrung zu verbessern. Konkret stellt er z.B. eine überarbeitete Kartenfunktion in Aussicht.Control erschien im vergangenen Jahr über 505 Games und konnte aufgrund der beeindruckenden Verwendung von Echtzeit-Raytracing unseren Technik-Award für die beste Grafik bei der Wahl zum Spiel des Jahres abstauben.Letztes aktuelles Video: Expeditions Launch Trailer