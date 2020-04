Control: Interview: Ungewöhnlichkeit als Chance, Story-Spiele bleiben wichtig und die bewusste Herausforderung

Mit Control haben Remedy Entertainment und 505 Games im vergangenen Jahr ein überaus gutes und zugleich ungewöhnliches Actionspiel mit Story-Fokus veröffentlicht, das in Sachen Zerstörungskraft, Leveldesign und Raytracing-Grafik für Aufsehen sorgte. Kürzlich erschien die erste Erweiterung, Control: The Foundation , die einen großen Bereich und einige Überraschungen mit sich brachte.Wir haben mit Mikael Kasurinen (Game Director) und Vida Starcevic (Community Manager) über die bewusste Herausforderung (keine Schwierigkeitsgrade), die offenere Gestaltung des Ältesten Hauses und die erste Erweiterung gesprochen. Darüber hinaus ist Mikael Kasurinen der Ansicht, dass das mysteriöse Szenario und die "Ungewöhnlichkeit" von Control eine besondere Stärke und ihre Chance in der aktuellen Spielelandschaft waren. Story-getriebene Einzelspieler-Titel hält er auch in Zeiten von Game-as-a-Service-Titeln für relevant, aber man müsste sie auch entsprechend weiterentwickeln - wie z.B. das offenere Design der Spielwelt in Control.Mikael Kasurinen: "Es gibt eine Reihe von Faktoren. Für mich war es entscheidend, dass das Spiel die aktive Beteiligung der Spieler erfordert. Man muss aufpassen und man muss lernen, die Fähigkeiten zu beherrschen. Nur dann kann man ein wirklich befriedigendes Spielerlebnis haben. Der Tommasi-Kampf war hart [erster Bosskampf], ja, aber er sollte bei den Spielern auch die Erkenntnis wecken, dass sie noch stärker und besser werden müssen, um durchhalten zu können."Mikael Kasurinen: "Es gibt einen Hauptweg, eine zentrale Handlung, welche der Spieler folgen muss. Sie ist geradlinig und gut ausgewogen, aber es gibt auch eine ganze Welt darüber hinaus, die es weiter zu erforschen und zu entdecken gilt. Dort findet man die härtesten Herausforderungen im Spiel. Sie sind außerdem optional. Einige Bosse erfordern definitiv mehr Übung und vor allem eine sorgfältige Loadout-Abwägung [Waffen und Modifikationen]. Vielleicht war man manchmal einfach nicht bereit für sie. Das Spiel wurde nicht so konzipiert, dass es eine einfache Erfahrung ist, die man in wenigen Abenden abschließen und 'fertig' machen kann. Es ist eine komplexe Welt mit verschiedenen Arten von Herausforderungen - und ja, es könnte eine Weile dauern, bis man alles vollständig erlebt und entdeckt hat."Mikael Kasurinen: "Es gibt definitiv eine leuchtende Zukunft für Einzelspieler-Titel, aber ich denke, die Evolution der Titel ist ebenfalls wichtig. Wir haben uns mit Control von linearen, storybasierten Spielen zu einer offeneren Erfahrung weiterentwickelt. Man muss auch zielgerichtet sein und sorgfältig abwägen, in welchen Schlachten man kämpfen möchte. Was die Ungewöhnlichkeit betrifft, so ist sie meiner Meinung nach auch eine Stärke, die uns von vielen anderen Spiel-Erfahrungen da draußen unterscheidet."Mikael Kasurinen: "Wir wollten die Hinterlassenschaften von Marshall erkunden. Es ist ein neues Abenteuer, in einem neuen Gebiet - und die Arbeit dafür begann nach der Produktion des Hauptspiels. Ja, der Samen dafür wurde schon früher gepflanzt, aber damals hatten wir nur einen von mir erstellten kreativen Leitfaden. Das Ziel der Erweiterungen ist es, unserem Publikum mehr spielbare Erfahrungen zu bieten und die Welt auf koordinierte und interessante Weise zu erweitern."Mikael Kasurinen: "Wir haben viel Zeit damit verbracht, über das Leveldesign und die Struktur des neuen Bereichs nachzudenken und wollten eine Welt schaffen, in der sich die Erkundung wirklich lohnt. Ich bin gespannt, wie die Spieler darauf reagieren. Wir versuchen, ein Gleichgewicht zwischen visueller Vielfalt und starken Motiven zu schaffen. Ja, es gibt einen neuen "Sektor"-ähnlichen Bereich mit einer einzigartigen visuellen Identität, so dass er insgesamt die Palette dessen, was im Ältesten Haus existieren kann, erweitert."Vida Starcevic: "Als wir nach einem Publisher für Control suchten, wollten wir mit jemandem zusammenarbeiten, bei dem es auf vielen Ebenen "klickt" machte, jemand, der versteht, was wir machen wollten. 505 Games hat einen großartigen Hintergrund in der Unterstützung unabhängiger Entwickler und wir fühlten uns sofort mit ihnen verbunden. Sie haben uns bei allem, was wir mit Control machen wollten, wirklich unterstützt."Mikael Kasurinen: "Control und Alan Wake sind Teil desselben verbundenen Universums. Ich kann keine Zukunftspläne kommentieren, tut mir leid!"Mikael Kasurinen: "Vielleicht gibt es Hinweise auf die Möglichkeiten, ja. Die Plattformen der nächsten Generation werden hoffentlich eine völlig neue Bandbreite an Möglichkeiten und Wegen eröffnen - und wir sind wirklich gespannt, was wir in Zukunft damit machen können."