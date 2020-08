Control: Ultimate Edition und Steam-Veröffentlichung angekündigt; Upgrade-Möglichkeiten für Next-Gen-Konsolen

505 Games und Remedy Entertainment haben die Control Ultimate Edition angekündigt. Sie wird am 27. August 2020 erscheinen (genau ein Jahr nach der Erstveröffentlichung des Spiels), und zwar zunächst für PC auf Steam. Bisher war der Titel lediglich im Epic Games Store erhältlich. Am Donnerstag, den 10. September wird dann die Control Ultimate Edition für PC im Epic Games Store und digital für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Die Control Ultimate Edition enthält das Hauptspiel mit allen Erweiterungen und Updates zum Preis von 39,99 Euro, inklusive der am gleichen Tag erscheinenden Erweiterung AWE Publisher 505 Games schreibt über die Upgrade-Möglichkeiten von PS4 auf PS5 und Xbox One auf Xbox Series X: "Spieler, die die Control Ultimate Edition für PlayStation 4 kaufen, erhalten automatisch kostenlos eine für PlayStation 5 optimierte Version der Control Ultimate Edition, wenn sie auf Sonys Next-Gen-Heimkonsole wechseln. Xbox-One-Spieler, die die Control Ultimate Edition kaufen, können sich auf eine kostenlose, Next-Gen-optimierte Version über Microsofts Xbox Smart Delivery freuen. Physische Versionen der Control Ultimate Edition für PlayStation 4 und Xbox One werden später dieses Jahr im Handel verfügbar sein; auch sie bieten einen identischen kostenlosen Upgrade-Weg für Spieler, die auf Next-Gen wechseln, sobald die Konsolen erhältlich sind."Ob dieses Next-Gen-Upgrade-Angebot auch für die Nutzer der "normalen" Version von Control gilt, ist noch unklar. Eine entsprechende Anfrage an 505 Games blieb bisher unbeantwortet.Creative Director Sam Lake und Game Director Mikael Kasurinen werden am morgigen Donnerstag, den 13. August, um 18:00 Uhr die ersten 15 Minuten aus der AWE-Erweiterung via Twitch präsentieren. Sie erklären auch, wie das Studio an das Erzählen von Geschichten herangeht und schneiden dabei das zusammenhängende Remedy-Universum an.Letztes aktuelles Video: Ultimate Edition