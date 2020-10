Control: Ultimate Edition - Cloud-Version für Switch veröffentlicht (Spiel wird gestreamt)

Die Control ( ab 19,39€ bei kaufen ) Ultimate Edition ist als Cloud-Version für Nintendo Switch veröffentlicht worden. Diese Version des Spiels läuft nicht nativ auf der Nintendo-Konsole, sondern wird via Internet auf die Konsole gestreamt. Die Qualität kann je nach der Internetverbindung variieren. Für das Spiel via Cloud Streaming ist eine stabile, dauerhafte Internetverbindung erforderlich. Mit einer kostenlosen Start-App wird das Spiel vor dem Kauf eines Zugangs-Passes für begrenzte Zeit getestet. Um Online-Dienste nutzen zu können, ist ein Nintendo-Account erforderlich. Der vollständige Zugang ("Unlimited Access Pass") kostet 39,99 Euro im eShop . Welche Technik im Hintergrund zum Streaming benutzt wird, ist unklar.Laut Remedy und 505 Games wird man Control Ultimate Edition - Cloud Version entweder in 30 fps mit Raytracing oder in 60 fps (Enhanced Performance Mode) ohne Raytracing-Features spielen.Die Control Ultimate Edition enthält das Hauptspiel mit beiden Erweiterungen ( The Foundation und AWE ) und die bisherigen Updates.Letztes aktuelles Video: Ultimate Edition Cloud Version für SwitchNintendo: "Möchtest du das Spiel für einen begrenzten Zeitraum ausprobieren, musst du nur eine kostenlose Starter-App herunterladen. Für dieses Spiel wird Cloud-Streaming-Technologie verwendet und du benötigst zum Spielen des Spiels eine stabile und dauerhafte Internetverbindung. Wenn deine Internetverbindung instabil sein sollte, wird die Verbindung zum Service nach einigen Minuten getrennt. Bitte nutze die kostenlose Starter-App, um die Verfügbarkeit und die Qualität des Service für deine Region zu prüfen. Auf den Cloud-Service kannst du mithilfe deines Nintendo-Accounts zugreifen. Um uneingeschränkten Zugriff auf das Spiel zu erhalten, werden diese kostenlose Starter-App und das kostenpflichtige Zugangsticket benötigt."