Control: Hinweise für Aufnahme in den Game Pass

Honestly we have no idea what gif or sinister red light Melissa is referring to pic.twitter.com/QaOK7jZNkM



— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 29, 2020

Control ( ab 19,89€ bei kaufen ) könnte vermutlich schon im kommenden Monat Einzug in die Bibliothek von Xbox Game Pass halten. Entsprechende Hinweise liefert laut DualShockers ein Tweet, der vom offiziellen Account rund um den beliebten Abo-Service von Microsoft stammt. Dort wird ein Auszug einer E-Mail veröffentlicht, in der es um einen Ausblick auf die Dezember-Inhalte geht, zu denen auch ein prominentes Spiel gehören wird, dessen Name aber von einem roten Balken unkenntlich gemacht wurde.Die Verbindung zu Control entsteht durch den Text des Tweets, in dem eine Passage aus der Mail aufgegriffen und nochmal hervorgehoben wird: "Wir haben ehrlich keine Ahnung, auf welches GIF oder düsteres rotes Licht sich Melissa da bezieht:"Bei besagtem "roten Licht" könnte es sich um eine Anspielung auf die rot leuchtenden Ampel aus dem Spiel handeln, die für die Hintergrundgeschichte des Action-Adventures von Remedy von besonderer Bedeutung ist und daher gerne mit ihr in Verbindung gebracht wird.Letztes aktuelles Video: Ultimate Edition Cloud Version für Switch