Control: Ultimate Edition: Technische Details zu den Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Die Next-Gen-Spezifikationen der Control Ultimate Edition ab 26,51€ bei kaufen ) sind vom Publisher 505 Games genannt worden. Das Action-Adventure von Remedy Entertainment wird einen Performance-Modus und einen Grafik-Modus zur Auswahl bieten.Im Performance-Modus sind 60 Bilder pro Sekunde bei einer nativen Auflösung von 1440p das Ziel. Im Anschluss wird die Auflösung auf 4K hochskaliert. Im Grafik-Modus sind 30 Bilder pro Sekunde mit Raytracing-Effekten vorgesehen, allerdings spricht der Publisher nur von Transparenz-Effekten und Reflexionen via Raytracing. Auf dem PC werden noch weitere Raytracing-Effekte (Schatten, Beleuchtung, Trümmer) via Raytracing ermöglicht. Die Renderauflösung im Grafik-Modus wird 1220p betragen. Auch danach wird das Bildmaterial auf 4K hochskaliert.Auf der Xbox Series S ist nur der Performance-Modus verfügbar. Er zielt auf 60 fps ohne Raytracing bei einer Renderauflösung von 900p und einer Ausgabe von 1080p. Auf der PlayStation 5 werden der DualSense-Controller (Vibrationen und Trigger), Aktivitäten und die Hilfefunktion (Karten und Videos) unterstützt.Die Control Ultimate Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X/S wird am 2. Februar 2021 in den Download-Stores erscheinen. Die physische Disc-Version folgt exakt einen Monat später, nämlich am 2. März 2021. Nähere Infos zu Upgrade-Möglichkeiten für Besitzer älterer Fassungen gibt es hier Letztes aktuelles Video: NextGen Teaser Trailer