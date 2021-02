Control: Ultimate Edition: Verbesserte Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht

Die Control ( ab 26,51€ bei kaufen ) Ultimate Edition ist als digitaler Download auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht worden (Preis: 39,99 Euro). Das Spiel von Remedy Entertainment und 505 Games ist im Februar 2021 ebenfalls im PlayStation-Plus-Abo für PS4 & PS5 enthalten. Eine Disc-Version der Control Ultimate Edition für PS5 und Xbox Series X|S ist ab 2. März 2021 in Europa und Amerika im Einzelhandel erhältlich.Für alle, die die Control Ultimate Edition bereits zuvor auf PlayStation 4 oder Xbox One gekauft haben, gibt es ein kostenloses Upgrade. Diejenigen, die "nur" die Basis-Version von Control auf PS4 und Xbox One haben, erhalten kein kostenloses Upgrade auf die Ultimate Edition für PS5 oder Xbox Series X.Das Action-Adventure von Remedy Entertainment wird einen Performance-Modus und einen Grafik-Modus zur Auswahl bieten. Im Performance-Modus sind 60 Bilder pro Sekunde bei einer nativen Auflösung von 1440p das Ziel. Im Anschluss wird die Auflösung auf 4K hochskaliert. Im Grafik-Modus sind 30 Bilder pro Sekunde mit Raytracing-Effekten vorgesehen, allerdings spricht der Publisher nur von Transparenz-Effekten und Reflexionen via Raytracing. Auf dem PC werden noch weitere Raytracing-Effekte (Schatten, Beleuchtung, Trümmer) via Raytracing ermöglicht. Die Renderauflösung im Grafik-Modus wird 1220p betragen. Auch danach wird das Bildmaterial auf 4K hochskaliert.Auf der Xbox Series S ist nur der Performance-Modus verfügbar. Er zielt auf 60 fps ohne Raytracing bei einer Renderauflösung von 900p und einer Ausgabe von 1080p. Auf der PlayStation 5 werden der DualSense-Controller (Vibrationen und Trigger), Aktivitäten und die Hilfefunktion (Karten und Videos) unterstützt.Die Control Ultimate Edition enthält das originale Basisspiel, die Erweiterungs-Packs The Foundation und AWE und alle zusätzlichen Spielmodi. Unser Test des Spiels auf PS5 und Xbox Series X befindet sich bereits in Arbeit."Wir freuen uns wirklich sehr, dass die Spieler jetzt die Control Ultimate Edition auf den neuen Konsolen von Sony und Microsoft genießen können. Die Next-Gen-Version des Spiels bietet stark verbesserte Ladezeiten, höhere Framerates, höhere Auflösung und die Unterstützung zahlreicher plattformspezifischer Features. Sogar die Karte lädt schneller! Besonders freuen wir uns über die immersiveren Gameplay-Features, die dabei helfen, sich noch mehr in die Rolle der Direktorin einzufinden, und ein realistischeres Gefühl beim Einsatz der transformierenden Dienstwaffe vermitteln", so Thomas Puha, Communications Director bei Remedy.Letztes aktuelles Video: Ultimate Edition | Launch Trailer | PS5 Xbox Series S|X