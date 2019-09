Nioh 2: Wird im Frühjahr 2020 erscheinen; Trailer von der Tokyo Game Show - 4Players.de

Auf der Tokyo Game Show 2019 ist ebenfalls ein neuer Trailer zu Nioh 2 gezeigt worden. Das Video liegt in japanischer Sprache vor und konzentriert sich stärker auf die Hintergrundgeschichte. Fest steht jedenfalls, dass das herausfordernde Action-Rollenspiel im Frühjahr 2020 für PlayStation 4 erscheinen wird.Damit werden im Frühjahr 2020 ziemlich viele potenzielle Highlights erscheinen - wie z.B. Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Ori and the Will of the Wisps, Final Fantasy 7 Remake (Teil 1), Trials of Mana, Dying Light 2, Marvel's Avengers, Persona 5 Royal, Animal Crossing: New Horizons, Wasteland 3 und dann gibt es noch Gerüchte über Ghost of Tsushima und The Last of Us 2.Nioh 2 wird als "ordnungsgemäße Weiterentwicklung" von Nioh beschrieben. Die Entwickler würden generell keine drastischen Veränderungen gegenüber dem Vorgänger planen. Neu wird hingegen eine Möglichkeit zur Charakter-Erstellung sein. Basierend auf dem Feedback der Nioh-Spieler wird man im zweiten Teil das Geschlecht und die Rasse des Hauptcharakters bestimmen können. Es ist daher unwahrscheinlich, dass William wieder die Hauptfigur sein wird. Zugleich erklärte er, dass das Spiel weiterhin "schwer und fordernd" sein soll. Er beschreibt es selbst als "Masocore". Außerdem verspricht er "zufriedenstellendere Tode für die Spieler." Tom Lee (Creative Director bei Team Ninja) fügte hinzu, dass sie beim ersten Teil noch etwas "vorsichtig und ängstlich" waren. Diesmal würden sie die "Handschuhe ausziehen und es richtig 'hart' angehen".Letztes aktuelles Video: Closed Alpha-Trailer