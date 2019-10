Nioh 2: Wird am 13. März 2020 auf PS4 erscheinen - 4Players.de

Das Erscheinungsdatum von Nioh 2 auf der PlayStation 4 steht fest: der 13. März 2020.Fumihiko Yasuda (Producer) erklärt im PlayStation Blog : "Wir wollten das Erscheinungsdatum von Nioh 2 nicht überstürzt festlegen, da im Spiel ein 'tatsächlicher Fortschritt' im Vergleich zum ersten Teil spürbar sein soll. Um das zu erreichen, wollten wir frische neue Elemente einbringen und gleichzeitig die Dinge beibehalten, die im ersten Spiel gut funktioniert haben. In der Alpha-Version gab es unserer Meinung nach noch nicht genug grundlegende Änderungen, aber jetzt sind wir unseren Zielen ein bedeutendes Stück näher gekommen."Auch Einzelheiten zur offenen Beta verriet er: "Damit ihr euch selbst davon überzeugen könnt, möchten wir euch mit der Beta-Demo die Möglichkeit geben, das Spiel auszuprobieren. Diese offene Beta-Testversion ist vom 1. bis zum 10. November verfügbar und kann im PlayStation Store heruntergeladen werden. Jetzt können alle die neuen Spielelemente erleben, wie z. B. die umfangreiche Charakter-Anpassungsfunktion, unsere neueste Waffe - die Glefe - und vieles mehr. Am Anfang der Beta befindet ihr euch an einem Ort, der Interim genannt wird. Im Gegensatz zum Dojo-Tutorial aus dem vorherigen Spiel ist der Interim ein sicherer Bereich, in dem ihr eure Waffen auswählen, die grundlegenden Bewegungen testen und euch in ein richtiges Level begeben könnt, sobald ihr bereit seid."Nioh 2 wird als Standard Edition und als Digital Deluxe Edition erhältlich sein. Eine Special Edition für den Einzelhandel ist ebenfalls geplant. Weitere Angaben findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer