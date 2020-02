Nioh 2: Letzter Testaufruf: Demo steht ab dem 28. Februar bereit

An diesem Wochenende findet der "letzte Testaufruf" von Nioh 2 auf PlayStation 4 statt. Der Testlauf beginnt am Freitag, 28. Februar um 09:00 Uhr und endet am Sonntag, 2. März um 08:59 Uhr. Die kostenlose Demo, die im PlayStation Store verfügbar sein wird, umfasst drei Missionen. Auch die individuelle Charaktererstellung, neue Waffen und die Herbeirufung eigener Yokai im Kampf können ausprobiert werden. Das erstellte Erscheinungsbild des Charakters kann behalten und später beim Kauf von Nioh 2 ins finale Spiel (Release: 13. März 2020) übernommen worden. PlayStation Plus ist für die Demo nicht erforderlich.Letztes aktuelles Video: Letzter Testaufruf Teaser Zur Vorschau : Dark Souls hat mit seinem Spieldesign ganz neue Reihen inspiriert: Ähnlich wie The Surge gehört Nioh zu den besseren Nachahmern - satte 88% konnte das fernöstliche Kampf-Abenteuer 2017 bei uns im Test einheimsen, bis mit Sekiro ein weiteres "Samurai Souls" für ausgezeichnete Unterhaltung sorgte. Am 13. März will Team Ninja die Fortsetzung präsentieren, die Game Director Yosuke Hayashi als "Sengoku Yokai Masocore" bezeichnet. Wir konnten einige Stunden auf der PlayStation 4 spielen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau