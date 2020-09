Nioh 2: Zweite Erweiterung "Dunkelheit in der Hauptstadt" angekündigt

Am 15. Oktober 2020 wird die zweite Erweiterung "Dunkelheit in der Hauptstadt" für Nioh 2 erscheinen. Sie wird neue Storylines, mächtige Bosse, hinterhältige Yokai, neue Schutzgeister, Fähigkeiten, Ninjutsu, Onmyo-Magie und Seelenkerne bieten - sowie neue Rüstungen und eine Waffe für "Nahkampf-Fans".Tom Lee (Creative Director bei Team Ninja) im PlayStation.Blog : "Ich will euch bezüglich der Geschichte der neuen DLC-Erweiterung natürlich nur ungern komplett im Dunkeln lassen. Daher gebe ich euch ein paar Hinweise und Story-Details mit auf den Weg, sodass ihr einen Vorgeschmack auf die nächsten Abenteuer bekommt. Um die geheimnisvolle Geschichte Sohayamarus aufzuklären, reist unser Protagonist nach Kyoto und entdeckt einen Schrein mit einer alten Kiste darin. Als er sie untersucht, leuchtet Sohayamaru wieder auf und der Protagonist wird auf der Stelle in eine antike Version der Hauptstadt in der Heian-Zeit zurückversetzt. Obgleich der Name 'Heian-Palast' für Ruhe und Frieden steht, wurde das antike Kyoto in dieser Ära von unzähligen Yokai heimgesucht. Aber es gab damals viele Helden, die sich diesen Dämonen mutig entgegenstellten. Unter ihnen waren der größte Dämonenjäger und der mächtigste Zauberer der Geschichte samt der an ihrer Seite kämpfenden Untergebenen und Gefährten. Unser Protagonist schließt sich diesen berühmten Helden an, um dem Schrecken und der Zerstörung der Yokai-Horden Einhalt zu gebieten. Dabei lernt er immer mehr über die Zusammenhänge zwischen einer noch weiter zurückliegenden Vergangenheit und seiner eigenen Gegenwart."Die beiden Erweiterungen "Der Schüler des Tengu" und "Dunkelheit in der Hauptstadt" sind einzeln oder im Season Pass erhältlich.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide