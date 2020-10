Nioh 2: Erweiterung "Dunkelheit in der Hauptstadt" erhältlich

Ab sofort ist die Erweiterung "Dunkelheit in der Hauptstadt" für das Action-Adventure Nioh 2 ( ab 29,03€ bei kaufen ) erhältlich. Das haben Team Ninja und Koei Tecmo verkündet. Gleichzeitig gewähren sie mit einem neuen Trailer weitere Einblicke in den DLC.Enthalten sind mehr als zehn neue Missionen, vier zusätzliche Bosskämpfe sowie weitere Schutzgeister. Darüber hinaus erhält man Zugriff auf neue Seelenkerne und Yokai-Fähigkeiten.Wie schon beim ersten DLC "Der Schüler des Tengu" beträgt der Preis für "Dunkelheit in der Hauptstadt" ebenfalls 9,99 Euro. Unseren Test zum Award-prämierten Hauptspiel gibt es hier Letztes aktuelles Video: Darkness in the Capital DLC Trailer