Nioh 2: The Complete Edition für PC angekündigt

Die PC-Version von Nioh 2 ( ab 30,31€ bei kaufen ) wird am 5. Februar 2021 via Steam erscheinen. Das Spiel erscheint als "The Complete Edition", die das Hauptspiel und die drei Erweiterungen "Der Schüler des Tengu", "Dunkelheit in der Hauptstadt" und "Der erste Samurai" umfasst. PC-Käufer bekommen als Bonus noch den "Valve-Helm".Das Spiel verfügt über 4K-Support, Ultra-Widescreen-Kompatibilität, HDR-Unterstützung und soll (laut Hersteller) "stabile 120 FPS auf darauf ausgelegten Systemen" bieten. Neben der Controller-Steuerung wird man ebenfalls zu Maus und Tastatur greifen können."Wir sind den Hardcore-PC-Fans sehr dankbar, die geduldig auf eine Möglichkeit gewartet haben, Nioh 2 zu spielen", meint Producer Fumihiko Yasuda. "Wir von Team Ninja arbeiten eifrig an der Fertigstellung von Nioh 2 - The Complete Edition und können es kaum erwarten, euch dieses packende Masocore-Game mit einer Menge an grafischen Anpassungsmöglichkeiten erleben zu lassen. Zieht eure Schwerter und entfesselt die Dunkelheit - am 5. Februar 2021 wartet ein gnadenloser Gegner auf euch."