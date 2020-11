Nioh 2: Letzte Erweiterung "Der erste Samurai" angekündigt; Remaster beider Nioh-Teile für PS5 bestätigt

Nioh 2 - The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 4 und PC via Steam)

Nioh 2 Remastered - The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)

Nioh Remastered - The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)

Nioh Collection (sämtliche Inhalte von Nioh & Nioh 2, verfügbar für PlayStation 5)

Am 17. Dezember 2020 erscheint die dritte und letzte Erweiterung "Der erste Samurai" für Nioh 2 ( ab 30,31€ bei kaufen ) auf PlayStation 4. Der DLC soll einige besonders schwere Missionen sowie Gegner umfassen und bringt einen neuen Schwierigkeitsgrad, der selbst Veteranen alles abverlangen dürfte.Koei Tecmo: "Ein Lichtblitz aus Sohayamaru befördert den Protagonisten ein drittes und letztes Mal zurück in die Vergangenheit. Er findet sich an einem Ort wieder, von dem ihm seine Mutter in seiner Kindheit erzählt hat - dorthin, wo eine sagenumwobene junge Kämpferin einst einen Oni besiegte. Otakemarus Vergangenheit, das Geheimnis von Sohayamaru und die Wahrheit über den ersten Samurai - all diese Geheimnisse werden aufgeklärt und die lange Reise des Protagonisten gipfelt in einem spannenden Finale."Am 5. Februar 2021 erscheinen zum vierjährigen Jubiläum der Nioh-Reihe zeitgleich folgende Titel:Die Remastered-Versionen von Nioh und Nioh 2 für PlayStation 5 bieten 4K-Auflösung, eine Bildwiederholrate von bis zu 120 fps (ohne Nennung der Auflösung), schnelle Ladezeiten und die Möglichkeit, Spielstände von den PS4-Versionen zu übertragen.Spieler, die bereits Nioh 2 - The Complete Edition für PS4 erworben haben, erhalten ein kostenloses Upgrade auf Nioh 2 Remastered - The Complete Edition für PS5. Spieler, die Nioh 2 für die PS4 besitzen, können ein Upgrade auf das Grundspiel Nioh 2 Remastered für PS5 vornehmen. Sie erhalten zudem alle erworbenen PS4-DLC-Erweiterungen in der PS5-Version ( Quelle ).Letztes aktuelles Video: Nioh Collection Remastered