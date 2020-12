Nioh 2: Der finale DLC erscheint heute

Am 17. Dezember veröffentlichen Team Ninja und Koei Tecmo die letzte DLC-Erweiterung für das Kampfabenteuer Nioh 2 ( ab 24,24€ bei kaufen ) . Und dort dürfte es nochmal so richtig knackig werden: "Der erste Samurai", so der offizielle Name des finalen DLCs, soll die bisher schwersten Missionen und gefährlichsten Gegner überhaupt beinhalten. Und als ob das nicht schon Herausforderung genug wäre, fügt man auch noch einen weiteren Schwierigkeitsgrad für die echten Hardcore-Cracks hinzu.Darüber hinaus gehören zur Ausstattung der Erweiterung zusätzliche Guardian Spirits, weitere Waffen und Ausrüstung, ein neuer Yokai, die Endgame-Inhalte "The Underworld" sowie versteckte Zusatz-Skills.Generell gilt: Bevor man sich den Inhalten von "Der erste Samurai" widmen darf, muss man zuerst die Hauptgeschichte abgeschlossen haben.Letztes aktuelles Video: DLC Der erste Samurai JAPTrailer