Nioh 2: The Complete Edition: Überblick über die PC-Version

Betriebssystem: Windows 10 64bit oder Windows 8.1 64bit

Prozessor: Intel Core i5 4460 oder besser

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 970 oder besser; 4 GB VRAM oder mehr

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 85 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: 16 bit stereo; Wiedergabe von 48KHz-Wave-Dateien

Betriebssystem: Windows 10 64bit

Prozessor: Intel Core i7 6700K oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1660 Super oder besser; 6 GB VRAM oder mehr

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 85 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: 16 bit stereo; Wiedergabe von 48KHz-Wave-Dateien

Koei Tecmo Europe gibt einen Überblick über die PC-Version von Nioh 2 ( ab 31,54€ bei kaufen ) . Die PC-Fassung des Kampf-Abenteuers wird 4K Ultra-HD-Support, Ultra-Widescreen-Kompatibilität, unbegrenzte Framerate, HDR- und 144Hz-Monitor-Unterstützung sowie einen 120-fps-Modus bieten, sofern die PC-Hardware mitmacht. Entwickler Team Ninja verspricht Controller-Unterstützung und eine überarbeitete Steuerung für Maus und Keyboard. Folgende Systemanforderungen werden auf Steam genannt.Mindestanforderungen:Empfohlen:Letztes aktuelles Video: PC Features TrailerDie Nioh 2 - The Complete Edition soll am 5. Februar 2021 auf Steam veröffentlicht werden. Spieler, die Nioh 2 - The Complete Edition innerhalb der ersten drei Wochen nach dem Verkaufsstart erwerben, erhalten die Bonus-Rüstungsteile "Sohaya Deserter Garb" und "Ornate Gold Armor".Koei Tecmo: "In Nioh 2 - The Complete Edition begegnen Spieler auf ihrer Reise durch das Japan der Segoku-Zeit und dem tödlichen Dunklen Reich einer Reihe an gefährlichen Feinden - doch diese müssen sie nicht allein bewältigen. PC-Spieler können auf alle Multiplayer-Features des Originalspiels zurückgreifen, die es ihnen erlauben, Hilfe zu beschwören, wenn sie im Hauptspiel oder in den drei DLC-Erweiterungen auf Schwierigkeiten stoßen. Nioh 2 - The Complete Edition beinhaltet drei verschiedene Erlebnisse für mehrere Helden: Blutige Gräber, Wohlwollende Gräber und den Koop-Modus, der am Torii zu finden ist. An Blutigen Gräbern können Spieler den Wiedergänger (ein KI-kontrollierter Geist) anderer Spieler beschwören, um sie in einem Kampf um Beute und Erfahrung zu besiegen. Wohlwollende Gräber erlauben eine ähnliche Beschwörung eines KI-Charakters, der aber durch die Darbietung von Ochoko-Bechern am Grab eine gewisse Zeit lang an der Seite des Spielers kämpft. Die letzte Option, der Koop-Modus am Torii, bietet Spielern die Möglichkeit, zusammen in Echtzeit die tödlichen Yokai zu bekämpfen. In diesem Online-Modus können Begleiter im Kampf wiederbelebt werden. Es gibt jedoch keine Kontrollpunkte, auf die sie sich verlassen können."